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Прикована к постели: появилась новая информация о состоянии Мадонны
30.06.2023 15:59 Алина Груднева

Прикована к постели: появилась новая информация о состоянии Мадонны

Появились новые подробности о состоянии певицы Мадонны, которую выписали из больницы после серьезной бактериальной инфекции.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к ее семье.

По его словам, даже у себя дома в Нью-Йорке знаменитость продолжает "неудержимо рвать", что свидетельствует о том, что она не переборола заболевание.

Источники утверждают, что Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо и не может встать с постели.

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