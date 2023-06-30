



Прикована к постели: появилась новая информация о состоянии Мадонны

Появились новые подробности о состоянии певицы Мадонны, которую выписали из больницы после серьезной бактериальной инфекции.



Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к ее семье.



По его словам, даже у себя дома в Нью-Йорке знаменитость продолжает "неудержимо рвать", что свидетельствует о том, что она не переборола заболевание.



Источники утверждают, что Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо и не может встать с постели.