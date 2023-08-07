



Прикоснитесь к звездам на Хермоне: ночное событие, которое нельзя пропустить

В этом году второй раз подряд состоится событие под названием “Прикосновение к звездам на Хермоне”. Хермон – это самая высокая точка Израиля, на которой открывается удивительная возможность наблюдать за звёздами и другими небесными феноменами. Приглашаем вас на волшебное путешествие по ночному небу.



Данное мероприятие предоставляет редкую возможность познакомиться с самой высокой точкой страны ночью. Оно проводится при сотрудничестве с “Метеором” – точкой наблюдения за звёздами, и школой саде Голан, специализирующейся на практическом астрономическом образовании. В тёмную ночь без луны звёзды представят удивительное зрелище в самой высокой точке Израиля. Фестиваль включает в себя использование лазера для создания невероятных образов на небосводе, наблюдение за звёздами через большие и профессиональные телескопы, увлекательные экскурсии по звёздным созвездиям, планетарий и увлекательные лекции об астрономии. Мероприятие будет разделено на группы, каждая из которых сможет насладиться своим незабываемым опытом.







Организаторы с гордостью представляют этот уникальный и волшебный ночной фестиваль, который соединяет Хермон и звёзды, подчёркивая уникальное место этого события на вершине Хермона.



Важно помнить, что даже если в других местах вы уже испытали жару и духоту, во время подъема на Хермон температура резко снижается. Помните всегда брать с собой тёплую одежду и удобную обувь.



Относительно астрономических наблюдений: рекомендуется детям старше 5 лет, стоит готовиться к тому, что активность проводится в тёмной местности с ограниченным освещением. Наблюдение за звёздами осуществляется опытными и квалифицированными гидами по астрономии. Однако небесные явления могут зависеть от текущего положения небесных тел и погодных условий.







Дата события: 17 августа 2023 года, начало в 20:00, завершение в 23:30, открытие ворот в 19:00.



Место проведения: Парковка 3 на территории Хермона.



Стоимость: 160 ₪ за участника, дети старше 5 лет допускаются к участию.



Билеты на событие “Касание звёзд на Хермоне” можно приобрести на сайте: https://hermon.pres.global/visit/stars