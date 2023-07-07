



Пригожина в Беларуси нет - советник министра обороны РБ

Никто из российской мятежной ЧВК "Вагнер" ​​еще не посетил заброшенный военный городок, который президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил наемникам Пригожина, сообщил журналистам в пятницу советник министра обороны Беларуси, пишет Reuters.



По условиям заключенного при посредничестве Лукашенко соглашения о прекращении вооруженного мятежа Вагнера в прошлом месяце, его лидер Евгений Пригожин должен был перебраться в Беларусь вместе с теми его боевиками, которые не пожелали записываться в Минобороны России.



Но сделка, кажется, не разыгрывается по этому сценарию.



На вопрос, приезжал ли представитель ЧВК "Вагнер" посмотреть участок, советник Леонид Касинский ответил: "Не приезжали, не смотрели".



Лукашенко заявил в четверг, что Пригожин находится в России с тысячами боевиков и что вопрос об их перемещении еще не решен.



Он сказал, что бойцы "Вагнера" все еще находятся в постоянных лагерях с тех пор, как покинули фронт, и что он рассчитывает обсудить этот вопрос во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.



Лукашенко сказал, что Беларусь предложила Вагнеру заброшенные военные казармы советских времен, но добавил, что "у Вагнера другое видение развертывания". Другие подробности президент Беларуси предоставить отказался.