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Пригожина в Беларуси нет - советник министра обороны РБ
07.07.2023 19:19 Евгения Маркова

Пригожина в Беларуси нет - советник министра обороны РБ

Никто из российской мятежной ЧВК "Вагнер" ​​еще не посетил заброшенный военный городок, который президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил наемникам Пригожина, сообщил журналистам в пятницу советник министра обороны Беларуси, пишет Reuters.

По условиям заключенного при посредничестве Лукашенко соглашения о прекращении вооруженного мятежа Вагнера в прошлом месяце, его лидер Евгений Пригожин должен был перебраться в Беларусь вместе с теми его боевиками, которые не пожелали записываться в Минобороны России.

Но сделка, кажется, не разыгрывается по этому сценарию.

На вопрос, приезжал ли представитель ЧВК "Вагнер" посмотреть участок, советник Леонид Касинский ответил: "Не приезжали, не смотрели".

Лукашенко заявил в четверг, что Пригожин находится в России с тысячами боевиков и что вопрос об их перемещении еще не решен.

Он сказал, что бойцы "Вагнера" все еще находятся в постоянных лагерях с тех пор, как покинули фронт, и что он рассчитывает обсудить этот вопрос во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко сказал, что Беларусь предложила Вагнеру заброшенные военные казармы советских времен, но добавил, что "у Вагнера другое видение развертывания". Другие подробности президент Беларуси предоставить отказался.

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