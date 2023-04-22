



Пригожин заявил, что сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер"

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, "отслужил" простым артиллеристом в составе ЧВК "Вагнер". Видео с интервью Пригожина российским "военкорам" распространяет его пресс-служба.



"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Дмитрий Песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, простым артиллеристом по колено в грязи, в г***е на "Урагане", - рассказал Пригожин



Российские СМИ сообщают, что ранее Николай Песков якобы проходил срочную службу в рядах ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, на видео Пригожин жалуется на то, что в России начали создавать много ЧВК.



В сентябре 2022 года российские ведущие канала "Популярная политика" в прямом эфире звонили сыну Пескова Николаю и под видом военкома предложили ему явиться для осмотра на следующий день. Сын Пескова отказался.



Тогда он заявил, что не соглашается идти на войну добровольцем. Песков-младший сказал, что "готов пойти" на войну, но только по просьбе российского президента Владимира Путина: "Вот если Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду".



При этом он подчеркивал свой статус и утверждал, что "это не совсем правильно, чтобы я там находился".