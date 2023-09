Пригожин вошел в список 50 самых влиятельных евреев в мире, а Зеленский – нет

Израильская газета The Jerusalem Post, которая ежегодно составляет список 50 самых влиятельных евреев мира, в 2023 году упомянула в рейтинге основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина.



Российский бизнесмен получил последнее 52-е место вне основного списка с пометкой “Постскриптум”. В биографической справке газета пишет, что Пригожин “создал ресторанную империю и фабрику троллей, предназначенную для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году”. Однако, отмечается в тексте, всемирную известность ему принесла деятельность, связанная с ЧВК “Вагнер”.



Газета утверждает, что Пригожин был евреем по отцу и имел право на репатриацию (алию) в Израиль.



Лидером рейтинга в 2023 году The Jerusalem Post назвала главу американской компании OpenAI Сэма Альтмана. Второе и третье место заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Энтони Блинкен.



На 22-ю строчку рейтинга газета поместила российского бизнесмена Романа Абрамовича вместе с президентом израильского “Фонда дружбы” Яэль Экштейн назвав их “евреями, которые оказывают поддержку Украине”. Авторы списка отметили, что несмотря на санкции Абрамович “сыграл решающую закулисную роль как нейтральная сторона, содействующая мирным переговорам” между Россией и Украиной.



В 2022 году рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В 2023 году издание не включило его в список.