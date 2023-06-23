



Пригожин утверждает: РФ атаковала лагеря "вагнеровцев". Шойгу все отрицает

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия якобы нанесла удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много наемников.



Пригожин в очередной раз пожаловался, что ЧВК "Вагнера" подло обманули и пытались лишить возможности оккупации территорий, передает РБК-Украина.



"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - заверил Пригожин.



По его словам, "зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено". Поэтому он пообещал наказать тех, кто ликвидировал его наемников, в том числе любые блокпосты и авиацию, которые станут на пути.



Пригожин также добавил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу только что "трусливо сбежал из Ростова". По словам основателя ЧВК, чиновник не хочет объяснять, зачем поднимал вертолеты для уничтожения "вагнеровцев".



"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - добавил он.



Что заявили в Минобороны РФ



В ведомстве страны-агрессора заявляют, что "информация об ударе по тыловым лагерям "вагнеровцев" является информационной провокацией и не соответствует дейтствительности".

