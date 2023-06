Приглашаем на Мастер-класс "SUN AND GLOW"

Профессиональный визажист Ирит Кейзман, с более чем 20 годами стажа, известная, как в Израиле, так и далеко за его пределами, преподаватель этого искусства и создатель авторских МК на тему «Сама себе визажист», блогер, с которым сотрудничают ведущие мировые бренды такие как, Эстее Лаудер, Бобби Браун , Смешбокс, MAC, Иль Макияж и т. д, совместно с известной клиникой эстетический медицины Science of Beauty, специализирующейся на всех видах косметологических процедур, аппаратной медицине и уколам красоты приглашают на мастер-класс «SUN AND GLOW», который просто обязана пройти каждая женщина, живущая под палящим израильским солнцем!



В рамках мастер-класса, который пройдет для небольших групп, вы пройдете как теоритический, так и практический курс макияжа, который поможет вам избежать пигментации кожи лица от солнечных лучей без эффекта маски, а так же узнаете много новинок о аппаратной косметологии и предварительному уходом за лицом.



Все участницы мастер-класса получат подарки стоимостью 1000 шекелей от наших спонсоров, а так же сертефикат об окончании мастер-класса.

Стоимость мастер-класса 350шек, запись производится по предоплате.



Мастер-класс пройдет 22 июня, в Петах Тикве, в помещении клиники Science of Beauty по адресу Шахам 3, здания B.S.R, строение Y десятый этаж.

По любым вопросам, а так же для записи пишите нам в контактную форму, а так же звоните по телефону 053-546 30 52.



ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!



