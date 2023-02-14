



Причины купить мультиварку

Мультиварка – относительно новая кухонная техника, которая, однако, быстро набрала популярность у широкой аудитории потребителей. Насколько нужна эта техника вам, будете ли вы ей пользоваться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.



Если вам все же понадобится мультиварка купить в Киеве ее можно в интернет-магазине Фокстрот или на официальных сайтах представленных брендов. Базовый функционал у мультиварок идентичный, отличаются они только режимами готовки и удобными фишками вроде отложенного включения по расписанию.



Автономность



Мультиварка – это довольно автономный прибор. Да, полностью оставлять его без внимания нельзя, но с мультиваркой шанс того, что еда подгорит или выкипит, гораздо меньше, чем в обычной кастрюле.



По большому счету, вы просто выбираете режим готовки блюда, и мультиварка все делает самостоятельно. У многих моделей есть функция автоматического отключения и подогрева. Некоторые модели можно программировать для запуска, например, ранним утром, пока вы еще спите, чтобы успеть приготовить завтрак.



Вкусная готовая еда



Как уже говорилось выше, данная техника готовит по встроенному меню. Чем дороже техника, тем больше блюд она умеет готовить. Однако и базового набора хватает для удовлетворения вкусов.



Пользователю мультиварки остается только выбрать блюдо, а все остальное прибор сделает сам, включая отсчет времени и соблюдение температурных режимов.



Здоровая еда



Несмотря на то, что в мультиварках, как правило, есть режимы жарки, большая часть блюд готовится «здоровым методом» – или варится, или готовится на пару, или тушится. Кроме того, за счет толстых стенок мультиварка умеет томить блюда – так они сохраняют больше полезных веществ и витаминов.



Кстати, именно поэтому мультиварку часто выбирают те, кто следит за питанием или сидит на диетах.



Многофункциональность



Мультиварку можно брать с собой в поездки туда, где не предусмотрена кухня. Например, на море или в отпуск. Она способна заменить собой полноценную кухню – в ней разве что нет духовки, но зато все остальные режимы готовки она предлагает.



Практичность



Практика показывает, что мультиварка способна экономить бюджет. Во-первых, она тратит не так много электричества, как духовка или электрическая плита. Во-вторых, в данной технике практически невозможно испортить продукты. А ту еду, которую вы уже приготовили, можно удобно и быстро разогревать, так что ничего не пропадет.

