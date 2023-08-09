



Эксперты: внук Роберта де Ниро умер от передозировки

Причина смерти внука Роберта Де Ниро, Леандро Де Ниро Родригеса, была подтверждена главным судмедэкспертом Нью-Йорка после того, как 19-летний юноша скончался в прошлом месяце.



Подтверждено, что внук Роберта Де Ниро, Леандро Де Ниро Родригес умер от передозировки наркотиков.



Главный судмедэксперт показал, что 19-летний подросток умер от смертельной комбинации наркотиков, включая фентанил и ксанакс.



Согласно TMZ , судмедэксперт из Нью-Йорка говорит, что подросток скончался от токсического воздействия ряда наркотиков. Они включали фентанил , бромазолам, алпразолам, 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин. Далее эксперт сказал, что смерть Леандро будет квалифицирована как "случайная передозировка".



Официальный вердикт совпадает с тем, что мать Леандро Дрена Де Ниро сказала ранее в социальных сетях.



В прошлом месяце сообщалось, что в связи со смертью Леандро была арестована женщина, которая якобы продавала ему наркотики. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы, если ее вина будет доказана.