



Прибыли Crocs бьют рекорды, в том числе, благодаря приобретению бренда Hey Dude

Crocs ожидает, что выручка вырастет до рекордного уровня после покупки малоизвестного итальянского обувного бренда Hey Dude, любимого поколением зуммеров.



Hey Dude вырос на 70% в 2022 году, а объем продаж составил около 1 миллиарда долларов, сообщает Insider.



Генеральный директор Эндрю Рис заявил на ежегодной конференции ICR, что Crocs рассчитывает отчитаться о рекордной выручке за 2022 год в размере 3,55 млрд долларов.







Большая часть доходов пришлась на одноименный бренд. Но приобретение Crocs Hey Dude в 2021 году было прибыльным. На Hey Dude теперь приходится около трети всех продаж компании Crocs. Обувная компания Crocs также прогнозирует рост выручки в этом году на 13%.



Crocs уже давно стал синонимом комфорта, а его сабо представлены в десятках цветов и вариаций. Как и большинство производителей сникеров, бренд продвигает успешное сотрудничество с музыкальным исполнителем Bad Bunny и дизайнером Салехе Бембери. Но не только бренд Crocs привел компанию к росту выручки более чем на 50% в 2022 году.



Crocs приобрел Hey Dude в конце 2021 года, к большому разочарованию Уолл-стрит. Но Hey Dude, бренд, любимый поколением зуммеров, вырос на 70% и принес около 1 миллиарда долларов продаж в прошлом году. По данным компании, около трети продаж компании Crocs в настоящее время приходится на обувь Hey Dude.



-Приобретение Hey Dude - мы в восторге от этой сделки. Это была большая работа, и результаты превосходят ожидания, — сказал Эндрю Рис. - Когда мы купили компанию, то ожидали, что выручка в 2022 году составит от 700 до 750 миллионов долларов, а теперь мы достигли 1 миллиарда долларов. Рост Hey Dude опережает темпы роста других брендов.







Выросшая популярность Crocs среди зуммеров была вызвана несколькими трендами и тенденциями, одна из них – индивидуальное лицо каждой пары обуви.

- Если вы посмотрите на молодых потребителей, они действительно ищут продукт, который, с одной стороны, отличается от всех остальных, а с другой стороны, позволяет быть как все остальные, — сказал Рис. – Поэтому важно предоставить им возможность купить узнаваемый культовый силуэт, например, пару Crocs, но сделать свою пару индивидуальной с помощью Jibbitz.



Рис также связывает рекордные доходы компании с потребительскими тенденциями, ускорившимися из-за пандемии, например, переход на более удобную повседневную обувь.



— Это не те тенденции, которые есть сегодня, а завтра исчезнут, — сказал Рис. - Это тренды, которые определяли потребление в течение ряда лет, и мы думаем, что они будут актуальны еще долгое время.

