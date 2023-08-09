



Прибор зашкалил. Задержан самый пьяный водитель в истории Израиля

Военнослужащий ЦАХАЛа, направлявшийся на базу на севере страны, в прошлом месяце был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, причем это было самое большое количество, измеренное в Израиле.



Количество алкоголя при тесте более чем в десять раз больше, чем разрешено законом. Инцидент произошел на шоссе №73 недалеко от Тель-Адашим, где полицейские заметили, что водитель автомобиля едет по дороге зигзагами, и поэтому приказали ему остановиться.



В связи с возникшими подозрениями полицейские решили провести тест на алкоголь и попросили водителя сделать дыхательный тест. Во время теста на экране появилась надпись "алкоголь выше диапазона измерения". В этот момент полицейские подумали, не является ли это технической неисправностью, но вскоре выяснилось, что такое количество алкоголя никогда не измерялось, поэтому прибор не смог указать точный уровень.



Подозреваемый, житель севера, был доставлен в отделение полиции, где сотрудники приказали ему отдохнуть некоторое время, пока не будет проведен повторный тест, позволяющий измерить количество алкоголя прибором. На следующем этапе водителя снова протестировали с помощью прибора и на этот раз смогли диагностировать количество алкоголя, оставшегося в его крови, и оказалось, что это очень необычное количество.



Кроме того, подозреваемый водитель не справился с тестом на ходьбу по прямой, а также не смог приложить палец к носу. Полиция приняла решение лишить подозреваемого прав и вызвать его в суд, после чего в отношении него было составлено обвинительное заключение.

