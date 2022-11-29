



Президент Латвии посадил дерево на церемонии ЕНФ-ККЛ

Еврейский национальный фонд - Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) провел церемонию с участием президента Латвии Эгилса Левитса и его окружения.



В рамках церемонии Эгилс Левитс посадил дерево в Роще Наций в Иерусалиме.



В церемонии приняли участие свита президента Латвии, представители министерства иностранных дел Израиля, включая посла Израиля в Латвии Шарон Раппапорт и заместителя председателя правления ЕНФ-ККЛ Яира Лутстина.







"Президент Эгилс Левитс близкий друг Государства Израиль и еврейского народа. Мы ценим ваше решение посетить страну в эти напряженные дни и ваше сильное сопротивление антисемитизму и бойкоту Израиля. Дерево, которое вы посадите здесь сегодня, символизирует продолжение тесных отношений между нашими двумя странами и достижения ими новых высот", - заявил Яир Лутстин на церемонии.