



Президент Израиля поздравил евреев диаспоры с Рош ха-Шана

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил еврейские общины Израиля с Рош ха-Шана.



Текст поздравления был опубликован на сайте министерства иностранных дел Государства Израиль.



"Дорогие сестры и братья со всего мира, большие и малые еврейские общины, всем вам - Шана Това! Приветствуя наступление 5783-го года, я хотел бы пожелать всем вам сладкого и счастливого нового года.



Наша древняя еврейская традиция мудро связывает смену времен года с переменами в наших сердцах. Действительно, эти "сумерки" между старым и новым годами приглашают нас принять перемены в жизни каждого из нас и всего нашего народа. Они дают нам возможность задуматься о нашей жизни, нашем выборе и наших убеждениях. Они позволяют нам спросить себя, что мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы сделать жизнь лучше - для себя, для наших семей, для наших общин. Это требует от нас более глубокого внимания и, что еще важнее - более твердого намерения заменить горечь сладостью", - говорится в поздравлении израильского президента.



Ицхак Герцог продолжил: "Еврейская традиция также учит нас, что в Рош а-Шана нас вписывают в Книгу Жизни. Но нас не записывают туда только по отдельности. Мы поднимаемся и падаем вместе, как народ. Поможем друг другу быть вписанными в Книгу Жизни - вместе. Давайте спорить, сочувствуя друг другу, не бояться разногласий и работать над достижением взаимного согласия, не отдаляясь друг от друга. Из вашего дома вдали от дома, здесь, в Государстве Израиль, и до ваших домов по всему миру, я желаю вам всем - "Шана това у-метука", "ктива ва-хатима това". С новым годом!".