



Президент Израиля почтил память Аарона Ядлина

Президент Израиля Ицхак Герцог почтил память бывшего министра и лауреата премии Израиля Аарона Ядлина, скончавшегося в возрасте 96 лет.



"Потеря Аарона Ядлина причиняет боль. Наряду с тем, что он был одним из лидеров лейбористского и поселенческого движения в Израиле, человеком видения и действия, Аарон был педагогом и учителем во всех аспектах. Его многолетняя работа в Кнессете и в правительстве для образования и будущего детей Израиля будет живым памятником ему на долгие годы.



Я очень любил и ценил его. Мои соболезнования его семье, в том числе моему другу, его сыну, генералу в отставке Амосу Ядлину и всем его близким и тем, кому дорога его память. Пусть память о нем будет благословенна", - говорится в заявлении Герцога.

