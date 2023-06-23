



Президент Герцог посетил семьи жертв теракта недалеко от Эли

Президент Ицхак Герцог в пятницу отправился в Эли, чтобы навестить семьи погибших Офера Фэйрмана и Элиши Антман , которые были убиты во вторник в результате теракта недалеко от города. Президента сопровождал глава регионального совета Биньямина Исраэль Ганц.



Из Эли президент отправился в другую деревню, чтобы навестить семью Нахмана Мордофа, который также был убит в результате нападения.



После визита Герцог заявил: “Должен сказать, вы приходите (в эти визиты), чтобы придать сил, и вы выходите сильнее. Невероятные семьи, прекрасные души, которые мы потеряли. Да упокоятся они с миром, и пусть мы все будем сильными. вместе."



21-летний Харел Масуд, 17-летний Элиша Антман, 60-летний Офер Фэйрман и 15-летний Нахман Шмуэль Мордоф были убиты во вторник двумя террористами, которые открыли огонь по заправочной станции и ресторану недалеко от города Эли в районе Биньямин.

