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Президент Еврокомиссии: это был год солидарности с украинцами
26.12.2022 03:55 Евгения Маркова

Президент Еврокомиссии: это был год солидарности с украинцами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении в Twitter отметила солидарность с украинцами, которую Европейский союз проявил в уходящем 2022 году.

"Празднуя Рождество, давайте вспомним этот знаменательный год. Год, когда мы преодолели трудности, беспрецедентный энергетический кризис и проявили солидарность с украинцами, защищающими свою страну. Год, раскрывший душу и силу Европы. Счастливого Рождества всем", - написала президент Еврокомиссии. 

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