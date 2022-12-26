



Президент Еврокомиссии: это был год солидарности с украинцами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении в Twitter отметила солидарность с украинцами, которую Европейский союз проявил в уходящем 2022 году.



"Празднуя Рождество, давайте вспомним этот знаменательный год. Год, когда мы преодолели трудности, беспрецедентный энергетический кризис и проявили солидарность с украинцами, защищающими свою страну. Год, раскрывший душу и силу Европы. Счастливого Рождества всем", - написала президент Еврокомиссии.