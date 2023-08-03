



Премьер-министр Канады развелся с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили, что разводятся после 18 лет брака. Как сообщается в Instagram главы канадского правительства, пара приняла решение расстаться “после многих трудных разговоров”.



“Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить”, – говорится в посте.



В заявлении офиса Трюдо отмечается, что несмотря на подписание соглашения о разводе, бывшие супруги будут вместе появляться на публичных мероприятиях.



Джастин и Софи Трюдо поженились в 2005 году. Через десять лет Трюдо возглавил кабинет министров Канады. У пары трое детей – 15-летний сын Ксавье, 14-летняя дочь Элла-Джеймс и девятилетний сын Адриан.