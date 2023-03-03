



Прекращен суд над российским профессором, назвавшим Холокост позитивным явлением

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли по статье о реабилитации нацизма, сообщает Meduza со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.



По данным пресс-службы, суд прекратил дело в связи с истечением сроков уголовного преследования. Об этом ходатайствовал адвокат Матвеева. Сторона обвинения против прекращения дела не возражала. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.



Уголовное дело в отношении Владимира Матвеева возбудили в марте 2021 года. Основанием для этого стало выступление профессора на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области, во время которого он призывал рассказывать школьникам, что "Холокост — позитивное явление", а критикам ответил, что они "дремучие люди". Помимо этого, он называл "выдумкой" данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.