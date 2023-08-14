



Предупреждение врачей Израиля: солнечные ожоги можно получить и под зонтиком



Израильские врачи еще раз предупреждают о том, какой вред может принести пребывание на солнце - от сильных солнечных ожогов до обезвоживания. Многие из нас, пытаясь защитить кожу, "вооружаются" качественным солнцезащитным кремом или обязательно ставят зонтик.



Доктор Цахи Шелковиц, эксперт в области эстетической дерматологии говорит: "Пребывание под зонтиком не всегда защищает нас от солнца. В большинстве случаев защита есть. Но исключением является пребывание на море - в море мы находимся на светлой поверхности, которой является песок, отражающий излучение. Поэтому, даже если мы сидим под зонтом и солнце не светит прямо на нас, оно отражается от песка вверх. Излучение, отражающееся от песка, может вызвать у нас значительные солнечные ожоги, и уже были случаи, когда люди поступали в отделения неотложной помощи с очень серьезными солнечными ожогами, полученными в таких ситуациях".



Часто утверждается, что люди с темной кожей меньше страдают от солнца и имеют меньший риск получения ожогов - эксперты подтверждают это. "Действительно, чем темнее кожа человека, тем лучше она защищена от солнца, - пояснил д-р Шелковиц. Он более защищен".