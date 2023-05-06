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Предупреждение: на озере Кинерет ожидается сильный ветер
06.05.2023 16:28 Алина Груднева

Предупреждение: на озере Кинерет ожидается сильный ветер

В субботу и воскресенье в Израиле ожидается сильный ветер, из-за которого может быть опасно плавание на озере Кинерет на надувных матрасах и других плавательных средствах.

Соответствующее предупреждение было сделано израильтянам, желающим отдохнуть на природе.

По прогнозу синоптиков, ожидаются порывы ветра со скоростью до 55 км/ч.

Отдыхающих на пляжа на озере Кинерет призвали быть осторожными. Также из предупредили, что из-за сильного ветра могут ломаться ветки, из-за которых можно получить травмы.

 

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