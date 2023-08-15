



Предупрежден, значит вооружен: опасности для детей в интернете

Середина августа – летние лагеря завершили свою работу, и дети остались дома, очень часто наполняя свой досуг погружением в виртуальный мир. Онлайн-мир – отличное место для детей, где они могут учиться, играть и общаться с друзьями. Тем не менее, в виртуальном пространстве детей может поджидать немало опасностей. Дети могут столкнуться с неприемлемым контентом, причинить вред себе или пострадать от других. Чтобы оградить ребенка от негативной активности в Интернете, важно рассказать ему о существующих угрозах и объяснить, как безопасно пользоваться всемирной паутиной. Эксперты HP сформулировали 5 главных советов, которыми родителям стоит поделиться с детьми.



1. Научите детей устанавливать надежные пароли

2. Объясните детям, что информация в Интернете остается навсегда

3. Используйте дополнительную защиту

4. Защитите детей от фишинга

5. Поговорите со своими детьми и установите основные правила

Многие пароли очень легко взламываются, несмотря на существующую защиту веб-сайтов, приложений и сервисов. Надежный пароль должен содержать не менее 16 символов, состоять из строки случайных чисел, специальных символов, таких как @#%&*, а также букв верхнего и нижнего регистра. Иногда детям трудно запомнить надежные и сложные пароли, поэтому рекомендуется использовать автоматическое хранилище паролей, такое как LastPass, 1Password или Dashlane. Кроме того, важно дать понять ребенку, что пароли нельзя передавать другим детям, так как это может представлять реальную угрозу для конфиденциальности пароля.Многие дети понимают, что все, что попадает в Интернет, остается там навсегда и никуда не исчезает. И даже если они попытаются удалить опубликованный контент, он все равно будет заархивирован, что позволит незнакомым людям загрузить и/или сделать скриншот опубликованной информации. Чтобы дети необдуманно не размещали какой-либо контент в социальных сетях, родители должны объяснить им, что все, что они публикуют, может повлиять на их профессиональное, личное и социальное будущее.Один из самых надежных способов обезопасить свой аккаунт — создать надежную дополнительную защиту. Расскажите детям о таких возможностях, как двухфакторная аутентификация и биометрия. Двухфакторная проверка использует помимо вводимого пользователем пароля дополнительный одноразовый код, присылаемый на телефон, либо подключает сканер отпечатка пальца или биометрию. Такая защита является одним из самых надежных и безопасных способов предотвращения взлома аккаунта.На даркнете ежедневно появляются тысячи вредоносных программ. Расскажите детям о случаях «фишинга», которые произошли с другими детьми, чтобы они поняли серьезность проблемы и опасность, которой они могут быть подвержены. После этого научите их определять подозрительные ссылки и самое главное правило — никогда не открывать ссылку через сообщение, из которого она была отправлена. Как только ребенок получит подозрительное текстовое сообщение со ссылкой, он должен перейти на исходный сайт и узнать, доступно ли отправленное сообщение также на сайте. Например, текстовое сообщение от Почты Израиля о посылке, отправленной вам со ссылкой для отслеживания, чаще всего будет попыткой фишинга, поэтому неплохо зайти на сайт Почты Израиля и узнать в личном кабинете была ли на ваше имя отправлена корреспонденция.Лучшая защита – это подготовленный и знающий об угрозах ребенок. Расскажите своим детям о реальных опасностях, таящихся в Интернете, опасностях кражи личных данных, кредитных карт и многом другом. Кроме того, очень важно говорить с детьми на тему онлайн-преследований и разговоров с незнакомцами. Таким образом, вы подготовите ребенка к реальностям виртуального мира и сможете уберечь их от ненужного риска и травм.Чем больше информации о виртуальных мошенниках будет у детей, тем серьезнее они будут относиться к размещаемой в сети информации, а также с настороженностью относиться к подозрительному контенту. Доверяй, но проверяй – вот важное правило, которое стоит усвоить и детям, и взрослым, чтобы не попасться на удочку онлайн-преступников.