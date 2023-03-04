



Представлен новый стандарт симкарт, который позволит сэкономить на всем

Компании Qualcomm и Thales решили запустить новый стандарт симкарт в мире, который называли iSIM.



Проект развернули на основе SoC Snapdragon 8 Gen 2.



"Мы рады видеть, что наши инвестиции в аппаратную безопасность процессора с высокой степенью надежности в сотрудничестве с Thales достигли уровня безопасности и функциональности, требуемого GSMA для варианта использования UICC Remote Provisioning", - сказали создатели.



Они надеятся, что защищенный от несанкционированного доступа элемент, встроенный в хост-процессор, сможет обеспечивать инновационные варианты использования на многих рынках и в различных сегментах продуктов.



Сертификация безопасности GSMA (Всемирная ассоциация индустрии мобильной связи) гарантирует, что iSIM поддерживает те же самые высокие стандарты киберзащиты и гибкого подключения "в любое время и в любом месте".



Инновационные "симки" могут предложить дополнительные возможности для экономии места и снижения затрат при сохранении лучшего в своем классе уровня безопасности.



Они позволяют сэкономить место внутри устройства даже в сравнении с eSIM. По прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, к 2027 году доля iSIM вырастет до 300 млн единиц.

