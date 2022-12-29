



Представлен еще один отчет о численности населения

По состоянию на конец 2022 года в Израиле проживают около 9 656 000 человек.



Об этом свидетельствует отчет Центрального статистического бюро.



Уточняется, что 7 106 000 (73,6%) — евреи, 2 037 000 (21,1%) — арабы, а 513 000 определяются как "прочие". Согласно отчету, родились около 178 000 детей, из которых 74,8% – в еврейских семьях, 23,8% – в арабских.



Также в страну прибыли 73 000 новых репатриантов. Из них 58,1% – из России, 21,3% из Украины. К сравнению, в прошлом году число олимов составляло примерно треть от этого количества, 25 000 человек.



Напомним, ранее в этот же день Центр Тауба представил свой отчет, согласно которому темпы роста населения увеличились примерно до 2.1%.

