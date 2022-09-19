



Представитель израильской полиции не приедет в Умань на Рош ха-Шана

Руководство полиции Израиля приняло решение не направлять в Умань своего представителя во время паломничества брацлавских хасидов в Умань во время праздника Рош а-Шана в этом году.



Такое решение было принято из-за российско-украинской войны, что несет реальную угрозу как гостям, так и всем жителям Украины. Об этой угрозе неоднократно предупреждали как израильские, так и украинские официальные инстанции.



Вместо присутствия в Умани представитель будет направлен в Киев, где работает посольство Израиля в Украине.



Несмотря на предупреждения властей Украины и Израиля в Умань уже приехали 4000 брацлавских хасидов.