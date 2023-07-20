Новости » Life Style
Джиджи Хадид
20.07.2023 16:25 Наталья Богинская

Представитель Джиджи Хадид прокомментировал скандал вокруг модели и наркотиков

Представитель модели рассказал подробнее о событии. По его словам,  “запрещенные вещества были куплены законно в Нью-Йорке, также они имеют медицинскую лицензию”. Представитель добавил, что “они также разрешены для использования в медицинских целях на Большом Каймане с 2017 года”.

Джиджи также отреагировала на новость в соцсетях. Звезда опубликовала фото с отдыха на Каймановых островах, и подписала:

“Все хорошо, что хорошо заканчивается”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы