



Представитель Джиджи Хадид прокомментировал скандал вокруг модели и наркотиков

Представитель модели рассказал подробнее о событии. По его словам, “запрещенные вещества были куплены законно в Нью-Йорке, также они имеют медицинскую лицензию”. Представитель добавил, что “они также разрешены для использования в медицинских целях на Большом Каймане с 2017 года”.



Джиджи также отреагировала на новость в соцсетях. Звезда опубликовала фото с отдыха на Каймановых островах, и подписала:



“Все хорошо, что хорошо заканчивается”.