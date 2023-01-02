



Предсказания Нострадамуса на 2023 год: великая война и финансовый крах

Знаменитый французский астролог Мишель де Нострдам, известный просто как Нострадамус, написал книгу леденящих кровь предсказаний под названием "Пророчества", которую он опубликовал более 450 лет назад. За четыре с лишним века многие из его предсказаний сбылись.



Содержание книги содержало мрачные предсказания о Второй мировой войне, приходе к власти Адольфа Гитлера и Французской революции, и все они были пугающе точными. Он также предсказал убийство 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди и теракты 11 сентября, когда были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра.



Хотя его предсказания никогда не привязаны к конкретной дате, вот некоторые из них, которые могут сбыться в 2023 году:



Экономический кризис, который может привести к каннибализму

Нострадамус предсказал, что человечество может столкнуться с угрозой каннибализма из-за краха экономики, написав: "Нет ни аббатов, ни монахов, ни послушников для обучения. Мед будет стоить намного дороже свечного воска, цена на пшеницу будет высока. возмутись и съешь своего друга в отчаянии".

Эти слова, по-видимому, предсказывают, что стоимость жизни будет только расти в 2023 году, и заставляют многих надеяться, что ссылка на каннибализм является лишь метафорой.



Великая война 2023 года

Особенно выделяется одна строчка в книге мистика: "Семь месяцев великой войны, люди гибнут от зла, но их свет не попадет в руки царя".

Этот прогноз может относиться к нынешнему конфликту между Россией и Украиной, который рискует перерасти в Третью мировую войну в случае дальнейшей эскалации. Однако по поводу анализа этой строки возникают споры, поскольку война перевалила за семь месяцев и приближается к отметке в один год.



Изменения на Британских островах

Самым последним мировым событием, которое, по утверждению людей, связано с его книгой, была смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. После ее смерти книга побила рекорды продаж, и, похоже, это связано со следующим предсказанием:

"Поскольку они не одобрили его развод, человека, которого позже они сочли недостойным, люди вытеснят короля островов, и его заменит человек, который никогда не ожидал стать королем".

Некоторые считают, что этот отрывок относится к королю Карлу III и его знаменитому разводу с Дианой, принцессой Уэльской. Они считают, что на основании этого король отречется от престола в наступающем году.

Более того, они считают, что в предсказании говорится, что его заменит принц Гарри, а не наследник престола Уильям, принц Уэльский, из-за ссылки на человека, "который никогда не ожидал стать королем".



Катастрофа за пределами планеты для Илона Маска

В своей книге астролог предсказал, что стремление человечества колонизировать Марс , которое возглавляет SpaceX Илона Маска, может завершиться в 2023 году.

Пророк написал: "Небесный огонь, когда погаснут огни Марса", и, поскольку Маск неоднократно обещает план полета на Марс, что-то ужасное может случиться с первыми людьми, которые в конечном итоге достигнут красной планеты.



Засуха и наводнения

По словам Нострадамуса, в 2023 году Землю может постичь очередная климатическая катастрофа. "Суша высохнет еще больше, и когда вы увидите радугу, будут большие наводнения", — писал он. Поскольку изменение климата продолжает ухудшаться , этот прогноз на предстоящий год не кажется надуманным.



Беспорядки и насилие на улицах

Пророк писал в своей книге: "Рано или поздно вы увидите великие перемены — ужасы и кровавые расправы".

Этот прогноз подразумевает, что в ближайшие месяцы будет больше социальных потрясений и гражданских восстаний. Далее астролог написал: "Трубы трясутся в великих спорах" и "соглашение, которое было нарушено", что еще раз намекает на восстание или революцию где-то на Земле в 2023 году.

Предположения заключаются в том, что пророчество относится к беспорядкам в Иране, которые, как ожидается, не прекратятся в ближайшее время и могут даже усилиться.

