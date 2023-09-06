Предпраздничные скидки для главных блюд на Рош-а-Шана!
Не пропустите, только с 5/09 до 9/09/2023 во всех филиалах сети Мааданей Мания особые цены на продукты, которые украсят ваш праздничный стол.
Вкусная еда, чистота в доме и хорошее настроение близких – три обязательных условия удачного праздника. В преддверии главного осеннего праздника - Рош-а-Шана, сеть деликатесных магазинов «Мааданей Мания» приготовила для своих покупателей особые цены!
Вы накрываете праздничный стол для большой компании или будете встречать праздник более скромно? В любом случае, вы точно не обойдетесь без закусок! В Мааданей Мания вы найдете: ароматное салями Рохберг и Зернистое (9,90 шек вместо 11,90 за 100 гр). Для любителей более диетического, легкого вкуса - Пастрома индюшиная в ассортименте (4,50 шек вместо 5,90 за 100 гр.), ценителей варёной колбасы ждет особый сюрприз - Паризер “Бейца” по беспрецедентно низкой цене - (1,50 шек вместо 3,40 за 100 гр.)
Если в этот раз ваш праздничный стол будет молочным, то самое элегантное решение для закусок - сырная тарелка. Далеко ходить не нужно - все вкусные, свежие и разнообразные сыры вы также найдете в Мааданей Мания. А сейчас еще и по специальной цене немецкие сыры Камбоцола, Ружетт и Камамбер де Люкс 125 гр всего за 24,90 шек за 2 упаковки (вместо 24,90 шек за 1 уп). Подайте сыры с виноградом, инжиром, орехами или медом - непревзойденная классика аперитивов!
Если среди праздничных блюд вы привыкли видеть аппетитный, нежный говяжий язык, за главным ингредиентом спешите в Манию: свежемороженый говяжий язык будет стоить всего 22,90 шек (вместо 29,90) за 1 кг. Подать его можно с любым соусом или майонезом “Слобода” или домашним, грибным соусом.
Для любителей рыбных блюд, сейчас в Мааданей Мания можно найти лакомства даров моря по очень привлекательным ценам! Например, свежемороженое Филе рыбы Морской язык нарезанное на кубики за 19,90 шек за 2 упаковки по 500 гр, вместо 19,90 шек/1 уп, Икра красная 470 гр - 149,90 шек вместо 179,90 шек, а также мидии, креветки и лосось по ценам, которые можно встретить только в праздники: креветки отварные Large 1 кг - 49,90 шек, мидии отварные в ассортименте 454 гр - 29,90 шек за 2 упаковки.
Самое главное! Ни один праздничный стол не обходится без напитков и десертов. Для вас на выбор: торты кондитерской Брон Вишня в шоколаде или Крем Брюле, Эклеры EAT ME со вкусом сгущенного молока 14,90 шек за 2 упаковки 500 гр* и из алкогольных напитков шотландский виски Lauders или Grand Macnish 79,90 шек/1л**или бренди Арарат 3 года выдержки 69,90 шек/700 мл** украсят любой стол!
Все скидки по ссылке: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania
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*Все указанные скидки действительны с 05.09.2023 до 9.09.2023 или до окончания запасов, при покупке свыше 50 шек и до 3 штук/кг/акций (не включая товары по акции), а также в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Фотографии в качестве иллюстрации. Возможны ошибки в объявлении, указанные цены в магазинах являются окончательными.
**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и опасно для жизни.