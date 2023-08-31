



Предают на глазах всего мира: Бузова внезапно заступилась за Бритни Спирс

Российская певица Ольга Бузова заступилась за поп-принцессу Бритни Спирс, которая переживает сейчас бракоразводный процесс.



По словам россиянки, она знает, что такое предательство со стороны любимого человека.



Ольга отметила, что сама прошла через угрозы и сливы в интернет интимных фото и видео.



"Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как это больно, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову: но я даже не могу представить ту боль, которую испытывает Бритни. Ее предают на глазах у всего мира", — отметила Бузова.