Новости » Life Style
Предают на глазах всего мира: Бузова внезапно заступилась за Бритни Спирс
31.08.2023 18:39 Алина Груднева

Предают на глазах всего мира: Бузова внезапно заступилась за Бритни Спирс

Российская певица Ольга Бузова заступилась за поп-принцессу Бритни Спирс, которая переживает сейчас бракоразводный процесс.

По словам россиянки, она знает, что такое предательство со стороны любимого человека.

Ольга отметила, что сама прошла через угрозы и сливы в интернет интимных фото и видео.

"Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как это больно, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову: но я даже не могу представить ту боль, которую испытывает Бритни. Ее предают на глазах у всего мира", — отметила Бузова.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы