Праздник единства и солидарности
В Израиль с единственным концертом в сентябре приезжает знаменитая группа «Ногу Свело». В преддверии выступления Максим Покровский, бессменный лидер команды, рассказал о том, каким будет концерт.
Когда ты последний раз был в Израиле с концертами?
Достаточно давно, больше 5-ти лет назад точно. Это был концерт в Тель-Авиве, при этом концерт акустический, что для «Ногу Свело» большая и большая редкость. Мы такую программу долго репетируем, долго специально готовим.
Какой он, израильский зритель «Ногу Свело»?
Наш зритель везде, где бы мы не играли, в подавляющем своем большинстве русскоязычный, как бы мы не хотели, чтобы у нас был зритель интернациональный, потому что мы пока все же русскоязычная группа, несмотря на наличие некоторого количества песен на английском в репертуаре. И это определяет все. Наша публика в разных странах более-менее одинаковая, потому что все знают одну группу «Ногу Свело», и разницу в аудиториях разных стран довольно сложно определить. Все знают наши хиты, их всегда просят исполнить на концертах, что мы с удовольствием и делаем. В Америке и в Израиле очень любят «В темноте», «Хару Мамбуру», «Идем на Восток», которую мы сейчас временно не исполняем в связи с политической ситуацией. После начала войны мы дали пока только 3 концерта: на Кипре, в Грузии и в Армении. И могу сказать, что самые новые, самые актуальные песни сейчас не менее востребованы, чем хиты. Это скорее ответ на вопрос, что объединяет публики разных стран, а не отличает.
Песни, которые вышли за последнее время у Группы «Ногу Свело», потрясли не только тех, кто давно знаком с вашим творчеством, но и всех, кто в ужасе от войны. Все поняли, что у творческого сопротивления есть очень яркий и выразительный голос. Ты почувствовал отношение к себе, к группе как к антивоенному голосу? Потому что антивоенные высказывания, пожалуй, единственное, что имеет в этой ситуации смысл.
Согласен. Антивоенные высказывания – действительно единственное, что имеет сейчас смысл. И я немного, мягко говоря, не понимаю тех, кто пытается найти смысл и даже находит его в чем-то другом. Спасибо за комплимент, что наши песни вызывают какую-то положительную реакцию и являются для кого-то отдушиной. Период создания антивоенных песен четко совпал с началом войны в Украине, – буквально несколько дней отделяют его от нашей первой песни «Нам не нужна война». Поддерживать песнями людей – задача гораздо более локальная, чем скажем, задача песней остановить войну. Мы были бы рады песней остановить войну, но пока, к сожалению, так не получается. К сожалению, эта война сильнее, чем любая из наших песен или даже все наши песне вместе взятые. Наша задача, которую можно так или иначе глобализировать в хорошем смысле этого слова – сохранение самих себя, той формы жизни, к которой принадлежу я, ты, все люди сострадающие, думающие, не лишенные здравого смысла. И эта задача может быть по силам. Это лямочка, которую можно потянуть, и что-то там потянется. Эта большая баржа каким-то образом сдвинется с места, и мы как бурлаки продолжим ее двигать. Тяжелый, тяжело достижимый, но все-таки осязаемый результат.
С начала войны у нас вышло пять новых песен, а с начала пандемии еще больше. Почему я упомянул начало пандемии? Потому что именно в этот момент у нас начали получаться песни-недовольства, а потом и песни-протесты.
Будет антивоенный альбом?
Прежде чем расскажу про антивоенный альбом, расскажу, что недавно мы выпустили супер-ограниченный тираж винила, как раз с протестными песнями, написанными до войны. Он называется по имени первой песни, с которой начался этот цикл. И песня, и виниловый альбом называется «Золотое время». Там 10 песен.
Мысли об антивоенном альбоме есть, тоже пока думаем о виниле, не знаю, будем ли мы объединять эти песни в цифровом виде в альбом, потому что как синглы уже вышли пять песен: «Нам не нужна война», «Буква Зю», «Поколение Z», «Назад Россия» и «Украина». Для целого альбома материала пока недостаточно, но из пяти можно сделать семь песен, потому что «Назад Россия» есть на двух языках. На английском она называется «Russia go home». А у песни «Нам не нужна война» есть еще версия, в которой с нами участвует один приглашенный артист, а именно голос министра иностранных дел Лаврова с его знаменитыми фразами. Также скоро будут готовы еще две песни: «Я боюсь» и «Титан», и мы подумываем о том, чтобы сделать современно звучащую версию песни «Наши юные смешные голоса», которая как нельзя сейчас актуальна. Есть еще пара песен протестных на английском языке, поэтому если мы наберем десяток, по пять на каждую сторону пластинки, то будем делать винил. Есть еще одна композиция, вокально-инструментальная без слов, которая мне приснилась. Когда мелодии снятся, ты начинаешь завидовать тому, кто эти мелодии сочинил, потому что они прекрасны, но когда ты просыпаешься, ты понимаешь две вещи. Приятную и неприятную. Приятная в том, что этот красавчик, который сочинил – это ты. А вторая, неприятная, – когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что ты ее забыл. Тут я проснулся в самолете и не забыл. А поскольку я летел в самолете из России, сначала я решил ее назвать как-нибудь «Над Гренландией», но потом я очень сентиментально назвал ее SU 102. Это тот 102-й рейс, которым я практически всегда летал между Россией и Америкой. И едва ли не последний, которым я летел, пока не закрылось авиасообщение. Непонятно, нужно ли ставить на этот альбом композицию без слов, но со временем мы обязательно все поймем. Время всегда все расставляет по местам.
Расскажи про концерт в Тель-Авиве.
Мы очень готовимся к концерту в Тель-Авиве, потому что мы давно не были в Израиле, и сейчас этот концерт очень важен, прежде всего потому, что в Израиле огромный процент людей сочувствует Украине, и очень приятно, что к нашему концерту более чем непосредственное отношение имеет израильско-украинская ассоциация NEXUS, может быть, даже правильнее сказать, что это мы имеем отношение к ее деятельности, спасибо большое, что вы ассоциируете себя с нами, это очень приятно. Что касается концертной программы в Тель-Авиве, она будет довольно сильно похожа на то, что мы сейчас исполняли на Кипре, в Армении и в Грузии, потому что это какой-то на наш взгляд актуальный микс больших-больших хитов и самых правильных, самых логично вписывающихся в программу песен последнего периода.
Дорогой Израиль, 8 сентября мы ждем всех на своем концерте в Тель-Авиве в клубе Гагарин, мы очень будем рады посвятить этот концерт миру, будем очень рады и посвящаем этот концерт, уже сейчас об этом говорю, независимости Украины, мне очень приятно, что часть средств пойдет на поддержку мирных украинских граждан, которые пострадали и продолжают страдать от этой совершенно сумасшедшей войны. Хочу сказать, что в каком-то смысле слова это будет праздник, я объясню в каком. Сейчас нам нечего праздновать, и нечему радоваться. Но позволю себе назвать это во-первых, нашим личным праздником, потому что мы наконец-то ступим на святую землю после такого перерыва, и пусть это будет праздник единства и праздник солидарности. По-настоящему будем праздновать потом, когда Украина полностью станет независимой, а пока сконцентрируемся на концерте. А вы, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, чтобы запастись энергией, потому что мы будем просить вас обязательно с нами орать, мы будем обязательно просить вас с нами петь припевы песен «Яйца Феберже», «Инстаграм», разумеется, «Хару Мамбуру», «Наши юные смешные голоса», с огромным удовольствием будем с вами петь песню «Украина». Нам надо вместе с вами петь, потому что мы с вами – много голосов, и когда мы сливаемся в один, нас с вами слышат.
Концерт группы «Ногу Свело» состоится 8 сентября в клубе «Гагарин 2.1», Кибуц Галуйот, 13.
Билеты:
https://milimusic.net/
Фото: Елена Дейно, Ксения Павлова.
*На правах рекламы