Праздничные версии ароматов-бестселлеров от Clinique

Бестселлеры парфюмерной серии My Happy американского косметического бренда Clinique в преддверии праздников вышли в специальном объеме 100 мл. Радости должно быть много!



Бренд средств по уходу за кожей и декоративной косметики Clinique постоянно учится у своих клиентов, и одна из самых важных выученных вещей - счастьем можно делиться. Притом, самыми разными способами. Например, с помощью ароматов, которым удается вызвать в нас ощущение счастья и радости.



Этой магической силой наделены любимые ароматы My Happy, которые теперь выпущены в специальном объеме 100 мл для больших моментов радости и счастья.







My Happy™ Cocoa & Cashmere



Безмятежность. Незабываемый вкус десерта. Обволакивающий аромат свежей выпечки.

Притягательный манящий аромат экзотической амбры, окутанный облаком какао, ванили и мускуса, ноты сердца - жасмин и розовый перец, базовая нота жимолости создают чарующий сладкий аромат.



Восточный амбровый аромат, который можно наносить отдельно или сочетать с другими композициями.







My Happy Peony Picnic



Аромат букета цветов, состоящий из прекраснейших цветочных нот, полных романтической чувственности.



Незабываемая прогулка по парку. Мгновения в залитом солнцем саду, где цветут роскошные пионы и розы, от которых невозможно оторвать взгляд.



Верхние ноты — это черная смородина, клубника и маракуйя. Ноты сердца включают сливу, розу, пион, ваниль и клубнику. Базовые ноты несут с собой глубину и теплоту кедра и амбрового дерева.



Цветочно-фруктовый аромат, который можно наносить отдельно или сочетать с другими композициями.

Цена 230 шек. за 100 мл.







Парфюмы эксклюзивно представлены в сети магазинов «Супер-Фарм» и фирменных магазинах Clinique в торговых центрах TLV Fashion Mall и «Захав» в Ришон ле-Ционе и на сайте www.clinique.co.il