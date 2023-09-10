



Праздничные скидки для Рош-а-Шана в Cancun!

Накройте праздничный стол деликатесами от Cancun.



Крупнейший импортер морских деликатесов, натуральной черной и красной икры, рыбы и высококачественной мясной продукции - компания Cancun хочет поздравить вас с праздниками и пожелать вам счастливого и вкусного года!



Карп, лосось, красная и черная икра, креветки, раки и крабы, лобстеры, отборные стейки и фуа гра, устрицы, свежее мясо – эти и другие изысканные деликатесы вы найдете в магазинах Cancun.



Праздники созданы, чтобы проводить время с семьей, а это значит, что появляется возможность вспомнить традиции и вместе насладиться любимыми блюдами - например, фаршированным карпом или свежеиспеченными блинчиками с красной икрой.



7-14 сентября 2023 Cancun объявляет праздничные скидки:

Свежий карп - 100 ш/ 4 кг

Икра Peter Pan красная 329₪/1кг

Язык телячий 100₪/4кг

Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг

Утка целая 49₪/1 кг

Лопатка телячья ("цли-катеф") 79 ₪/1кг

Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (целый кусок)

Икра Peter Pan красная 329₪/1кг

Свежий карп 100₪/4кг

Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (минимум полкуска)

Асадо телячье 99₪/2 кг

Онт-риб телячий 76 ₪/1кг

Синта телячья 99₪/1кг

Фарш телячий (готовится на месте) 110₪/2.5 кг

Мозг телячий свежий 69₪/1кг

Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг

Язык телячий 100₪/4кг

Бараньи рёбрышки 139₪/ 1 кг

Бараньи рёбрышки ти-бон 119₪/ 1 кг

Лопатка баранья отборная ("катеф") 89₪/1кг

Голяшка ягненка свежая 89 ₪/1 кг

Ножка ягненка в нарезке замороженная 79 ₪/1 кг

Ножка ягненка без кости 119₪/1 кг

Куриные бедрышки 100₪/3 кг

Куриная грудка свежая 100₪/2.5 кг

Куриные шашлычки свежие 110₪/2кг

Фуа-гра 379₪/1кг

Гусиные ножки заморож 79₪/1кг

Утка целая 49₪/1 кг

Креветки хрустальные свежие без головы 139₪/1 кг

Икра Peter Pan оранжевая 339₪/1кг

Икра "Пинк голд" 198₪/1 уп (1 уп = 500 гр)

Икра кеты 239₪/1 уп (1 уп = 500 гр)





Чем бы вы ни задумали удивлять своих гостей за праздничным столом – мясным рулетом с сухофруктами, тостами с фуа гра, домашним гефилте-фиш или паштетом, запеченной целиком птицей или бараньей ногой – самые качественные и вкусные ингредиенты для ваших кулинарных шедевров покупайте в магазинах Cancun.



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*Цены действительны только для членов клуба – только 7-14 сентября 2023 – вступление в клуб БЕСПЛАТНО! Мероприятие действительно только в магазинах в Ашдоде, Модиине и Ришон-ле-Ционе



• Ришон ле-Цион, ул. Ялдей-Тегеран, 10, тел. 03-5055588

Часы работы: Мясо, продающееся в магазинах Cancun – мраморная и обычная телятина, говядина, ягнятина и баранина - выращено в Израиле специально для нашей фабрики. Разделка и расфасовка производится непосредственно на фабрике, откуда свежее мясо поставляется в лучшие рестораны, на мясные прилавки различных израильских сетей и витрины наших собственных магазинов. Стейки, филе, корейка, грудинка, ребрышки и ножки, а также прокрученный на месте фарш – все самые вкусные кусочки на ваш выбор есть в ассортименте магазинов Cancun.Чем бы вы ни задумали удивлять своих гостей за праздничным столом – мясным рулетом с сухофруктами, тостами с фуа гра, домашним гефилте-фиш или паштетом, запеченной целиком птицей или бараньей ногой – самые качественные и вкусные ингредиенты для ваших кулинарных шедевров покупайте в магазинах Cancun.Русскоязычная страница Канкун в Фейсбук – присоединяйтесь и узнавайте обо всех новинках и скидках первыми!Наш сайт на русском: https://cancun.co.il/ru/ *Цены действительны только для членов клуба – только 7-14 сентября 2023 – вступление в клуб БЕСПЛАТНО! Мероприятие действительно только в магазинах в Ашдоде, Модиине и Ришон-ле-Ционе• Ришон ле-Цион, ул. Ялдей-Тегеран, 10, тел. 03-5055588Часы работы:

вс. выходной,

пн. - ср. - с 9.00 до 20.00,

чт. - с 9.00 до 21.00,

пт. - с 8.30 до 17.00,

сб. - с 9.00 до 20.00.

• Ашдод, ул. Ха-Оргим, 19, тел. 08-6677699

Часы работы:

вс. выходной,

пн. - чт. - с 09.00 до 20.00,

пт. - с 8.30 до 16.00,

сб. - с 8.30 до 18.00.

• Модиин, шд. Ха-Микцоот, 18 ("Ишпро-центр"), тел. 08-6164040

Часы работы:

вс. выходной,

пн. – ср. - с 9.00 до 20.00,

чт. - с 8.30 до 21.00,

пт. - с 8.00 до 16.00,

сб. - с 9.00 до 20.00.

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