Праздничные скидки для Рош-а-Шана в Cancun!
Накройте праздничный стол деликатесами от Cancun.
Крупнейший импортер морских деликатесов, натуральной черной и красной икры, рыбы и высококачественной мясной продукции - компания Cancun хочет поздравить вас с праздниками и пожелать вам счастливого и вкусного года!
Карп, лосось, красная и черная икра, креветки, раки и крабы, лобстеры, отборные стейки и фуа гра, устрицы, свежее мясо – эти и другие изысканные деликатесы вы найдете в магазинах Cancun.
Праздники созданы, чтобы проводить время с семьей, а это значит, что появляется возможность вспомнить традиции и вместе насладиться любимыми блюдами - например, фаршированным карпом или свежеиспеченными блинчиками с красной икрой.
7-14 сентября 2023 Cancun объявляет праздничные скидки:
- Свежий карп - 100 ш/ 4 кг
- Икра Peter Pan красная 329₪/1кг
- Язык телячий 100₪/4кг
- Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг
- Утка целая 49₪/1 кг
- Лопатка телячья ("цли-катеф") 79 ₪/1кг
- Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (целый кусок)
- Икра Peter Pan красная 329₪/1кг
- Свежий карп 100₪/4кг
- Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (минимум полкуска)
- Асадо телячье 99₪/2 кг
- Онт-риб телячий 76 ₪/1кг
- Синта телячья 99₪/1кг
- Фарш телячий (готовится на месте) 110₪/2.5 кг
- Мозг телячий свежий 69₪/1кг
- Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг
- Язык телячий 100₪/4кг
- Бараньи рёбрышки 139₪/ 1 кг
- Бараньи рёбрышки ти-бон 119₪/ 1 кг
- Лопатка баранья отборная ("катеф") 89₪/1кг
- Голяшка ягненка свежая 89 ₪/1 кг
- Ножка ягненка в нарезке замороженная 79 ₪/1 кг
- Ножка ягненка без кости 119₪/1 кг
- Куриные бедрышки 100₪/3 кг
- Куриная грудка свежая 100₪/2.5 кг
- Куриные шашлычки свежие 110₪/2кг
- Фуа-гра 379₪/1кг
- Гусиные ножки заморож 79₪/1кг
- Утка целая 49₪/1 кг
- Креветки хрустальные свежие без головы 139₪/1 кг
- Икра Peter Pan оранжевая 339₪/1кг
- Икра "Пинк голд" 198₪/1 уп (1 уп = 500 гр)
- Икра кеты 239₪/1 уп (1 уп = 500 гр)
Чем бы вы ни задумали удивлять своих гостей за праздничным столом – мясным рулетом с сухофруктами, тостами с фуа гра, домашним гефилте-фиш или паштетом, запеченной целиком птицей или бараньей ногой – самые качественные и вкусные ингредиенты для ваших кулинарных шедевров покупайте в магазинах Cancun.
Русскоязычная страница Канкун в Фейсбук – присоединяйтесь и узнавайте обо всех новинках и скидках первыми!
Наш сайт на русском: https://cancun.co.il/ru/
*Цены действительны только для членов клуба – только 7-14 сентября 2023 – вступление в клуб БЕСПЛАТНО! Мероприятие действительно только в магазинах в Ашдоде, Модиине и Ришон-ле-Ционе
• Ришон ле-Цион, ул. Ялдей-Тегеран, 10, тел. 03-5055588
Часы работы:
- вс. выходной,
- пн. - ср. - с 9.00 до 20.00,
- чт. - с 9.00 до 21.00,
- пт. - с 8.30 до 17.00,
- сб. - с 9.00 до 20.00.
Часы работы:
- вс. выходной,
- пн. - чт. - с 09.00 до 20.00,
- пт. - с 8.30 до 16.00,
- сб. - с 8.30 до 18.00.
• Модиин, шд. Ха-Микцоот, 18 ("Ишпро-центр"), тел. 08-6164040
Часы работы:
- вс. выходной,
- пн. – ср. - с 9.00 до 20.00,
- чт. - с 8.30 до 21.00,
- пт. - с 8.00 до 16.00,
- сб. - с 9.00 до 20.00.
*на правах рекламы