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Праздничные скидки для Рош-а-Шана в Cancun!
10.09.2023 14:53 MIGnews

Праздничные скидки для Рош-а-Шана в Cancun!

Накройте праздничный стол деликатесами от Cancun. 

Крупнейший импортер морских деликатесов, натуральной черной и красной икры, рыбы и высококачественной мясной продукции - компания Cancun хочет поздравить вас с праздниками и пожелать вам счастливого и вкусного года! 

Карп, лосось, красная и черная икра, креветки, раки и крабы, лобстеры, отборные стейки и фуа гра, устрицы, свежее мясо – эти и другие изысканные деликатесы вы найдете в магазинах Cancun. 

Праздники созданы, чтобы проводить время с семьей, а это значит, что появляется возможность вспомнить традиции и вместе насладиться любимыми блюдами - например, фаршированным карпом или свежеиспеченными блинчиками с красной икрой. 

7-14 сентября 2023 Cancun объявляет праздничные скидки:

  • Свежий карп - 100 ш/ 4 кг
  • Икра Peter Pan красная 329₪/1кг
  • Язык телячий 100₪/4кг
  • Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг
  • Утка целая 49₪/1 кг
  • Лопатка телячья ("цли-катеф") 79 ₪/1кг
  • Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (целый кусок)
  • Икра Peter Pan красная 329₪/1кг
  • Свежий карп 100₪/4кг
  • Антрекот Черный ангус 139₪/1кг (минимум полкуска)
  • Асадо телячье 99₪/2 кг
  • Онт-риб телячий 76 ₪/1кг
  • Синта телячья 99₪/1кг
  • Фарш телячий (готовится на месте) 110₪/2.5 кг
  • Мозг телячий свежий 69₪/1кг 
  • Телячьи ножки в нарезке 19.90₪/1кг
  • Язык телячий 100₪/4кг
  • Бараньи рёбрышки 139₪/ 1 кг
  • Бараньи рёбрышки ти-бон 119₪/ 1 кг
  • Лопатка баранья отборная ("катеф") 89₪/1кг
  • Голяшка ягненка свежая 89 ₪/1 кг
  • Ножка ягненка в нарезке замороженная 79 ₪/1 кг
  • Ножка ягненка без кости 119₪/1 кг
  • Куриные бедрышки 100₪/3 кг
  • Куриная грудка свежая 100₪/2.5 кг
  • Куриные шашлычки свежие 110₪/2кг
  • Фуа-гра 379₪/1кг
  • Гусиные ножки заморож 79₪/1кг
  • Утка целая 49₪/1 кг
  • Креветки хрустальные свежие без головы 139₪/1 кг
  • Икра Peter Pan оранжевая 339₪/1кг
  • Икра "Пинк голд" 198₪/1 уп (1 уп = 500 гр)
  • Икра кеты 239₪/1 уп  (1 уп = 500 гр)
Мясо, продающееся в магазинах Cancun – мраморная и обычная телятина, говядина, ягнятина и баранина - выращено в Израиле специально для нашей фабрики. Разделка и расфасовка производится непосредственно на фабрике, откуда свежее мясо поставляется в лучшие рестораны, на мясные прилавки различных израильских сетей и витрины наших собственных магазинов. Стейки, филе, корейка, грудинка, ребрышки и ножки, а также прокрученный на месте фарш – все самые вкусные кусочки на ваш выбор есть в ассортименте магазинов Cancun.

Чем бы вы ни задумали удивлять своих гостей за праздничным столом – мясным рулетом с сухофруктами, тостами с фуа гра, домашним гефилте-фиш или паштетом, запеченной целиком птицей или бараньей ногой – самые качественные и вкусные ингредиенты для ваших кулинарных шедевров покупайте в магазинах Cancun.

Русскоязычная страница Канкун в Фейсбук – присоединяйтесь и узнавайте обо всех новинках и скидках первыми! 
Наш сайт на русском: https://cancun.co.il/ru/

*Цены действительны только для членов клуба – только 7-14 сентября 2023 – вступление в клуб БЕСПЛАТНО! Мероприятие действительно только в магазинах в Ашдоде, Модиине и Ришон-ле-Ционе

• Ришон ле-Цион, ул. Ялдей-Тегеран, 10, тел. 03-5055588 
Часы работы:
  • вс. выходной,
  • пн. - ср. - с 9.00 до 20.00, 
  • чт. - с 9.00 до 21.00, 
  • пт. - с 8.30 до 17.00, 
  • сб. - с 9.00 до 20.00.
• Ашдод, ул. Ха-Оргим, 19, тел. 08-6677699 
Часы работы:
  • вс. выходной, 
  • пн. - чт. - с 09.00 до 20.00, 
  • пт. - с 8.30 до 16.00, 
  • сб. - с 8.30 до 18.00.

• Модиин, шд. Ха-Микцоот, 18 ("Ишпро-центр"), тел. 08-6164040 
Часы работы:
  • вс. выходной, 
  • пн. – ср. - с 9.00 до 20.00, 
  • чт. - с 8.30 до 21.00, 
  • пт. - с 8.00 до 16.00, 
  • сб. - с 9.00 до 20.00.

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