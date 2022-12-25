



Праздничная цена на новую модель моющего пылесоса Thomas – 1990 шек.

Немецкая компания Thomas представляет в Израиле новую модель моющих пылесосов премиум-класса THOMAS Vestfalia XT Ultra. Новая модель не только моет пол, очищает ковры и обивку мебели, но и, благодаря, инновационному водяному фильтру THOMAS AQUA-BOX, способствует очищению воздуха в помещении и удалению аллергенов.



До Нового года вы можете приобрести THOMAS Vestfalia XT Ultra по праздничной цене – 1990 шек. вместо 2490.



Эта модель идеально подходит для семей с детьми и аллергиков, в ней установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым и увлажненным, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.



Водяной фильтр AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей. AQUA-BOX – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями. Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр AquaBOX, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии WET-JET. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой. Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне AQUA-BOX и не попадают обратно в воздух.



THOMAS Vestfalia XT Ultra – это многофункциональный домашний помощник – он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным, в комплект входят несколько насадок: переключаемая насадка для уборки гладких полов и ковров, насадка для очищения мягкой мебели и матрасов, насадка для очищения труднодоступных мест и щелей, насадка для влажной уборки ковров с адаптером для гладких полов и насадка для влажной уборки обивки мягкой мебели и матрасов. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.



До Нового года на THOMAS Vestfalia XT Ultra действует специальная праздничная акция – 1990 шек. вместо 2490. с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа, 2 года гарантии и бесплатная доставка.



Вы можете приобрести пылесосы THOMAS Vestfalia XT Ultra у официального представителя в Израиле www.thomas-israel.co.il/ny или по телефону *3134.