



Правые призывают к насилию перед митингом в поддержку реформы в Тель-Авиве

По данным наблюдательной группы, в преддверии запланированного на сегодняшний вечер митинга в поддержку пересмотра судебной системы в Тель-Авиве некоторые правые активисты призывают к насилию против левых демонстраций и журналистов.



Группа FakeReporter поделилась снимками экрана из внутренних чатов в приложениях для обмена сообщениями, которые содержат такие комментарии, как "завтра на этой демонстрации будет GTA San Andreas", ссылаясь на видеоигру, известную своим насилием.

