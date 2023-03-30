



Правые бойкотируют Fox и McDonald's

На фоне приостановки правовой реформы правые активисты начали организовывать уличные демонстрации.



Сегодня, 30 марта, в Бейт-Шеане десятки правых активистов провели демонстрацию перед сетями Fox и McDonald's, после их участия в забастовке против правительства.



Активисты повесили на дверях магазина таблички с надписями: "Эта сеть была партнером в мятеже крайне левых. Вы объявили нам бойкот? Мы их бойкотируем! Правые не забывают, мы пришли напомнить".



Сегодня правые активисты планируют провести огромный марш по Тель-Авиву, на котором протестующие будут призывать продолжать законодательную реформу и не поддаваться давлению левых демонстраций.