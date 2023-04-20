



Правительство публикует список министров на церемониях Дня памяти

Правительство обнародует список министров, которые будут присутствовать на официальных церемониях Дня памяти во вторник, поскольку напряженность высока из-за ожидаемых политических демонстраций.



Некоторые группы семей погибших призвали министров, которые не служили в армии, держаться подальше от официальных церемоний и военных кладбищ. Министр обороны Йоав Галант заявил, что министрам должно быть разрешено присутствовать, но призвал всех законодателей избегать политических заявлений.



Список был обнародован по просьбе семей погибших и обычно не распространяется перед праздником. Ни один депутат от коалиции не планирует присутствовать на мероприятиях в Хайфе.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который не служил, потому что его не пустили в армию из-за его экстремистского прошлого, должен присутствовать на церемонии в Беэр-Шеве, где его, вероятно, встретят протестующие.



Министр Мэй Голан, которая не служила после того, как якобы солгала о своей религиозности, должна посетить мероприятие в Ришон ле-Ционе. На церемонии также будут присутствовать депутаты от партии "Яадут а-Тора" Ицхак Голднопф и Меир Поруш, а также Майкл Малкиели из ШАС, ни один из которых не служил в армии.

