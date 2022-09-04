



Правительство Германии выделит 65 млрд евро для помощи своим гражданам

Немецкая коалиция договорилась о новом пакете помощи для населения, чтобы смягчить рост цен на энергоресурсы. Его объем составит 65 млрд евро.



"Нашу страну ждут трудные времена. Сегодня это часть правды, и эту правду надо говорить. Я хорошо понимаю, что многие граждане очень обеспокоены своим будущим, очень обеспокоены высокими ценами на электроэнергию и повышением стоимости жизни", — заявил канцлер Олаф Шольц во время презентации этого пакета.



Помощь предусматривает единовременную выплату в размере 200 евро для студентов и 300 евро для пенсионеров.



Вводится дифференцированный тариф на электроэнергию: базовое потребление – по льготной стоимости, а сверх него – по рыночной. Профинансировать снижение цен на электроэнергию немецкое правительство планирует за счет сверхприбылей энергетических компаний.



"Сначала мы попробуем это на европейском уровне, а если это не сработает – то на национальном", – сказал сопредседатель партии "Зеленые" Омид Нурипур.



Та же планируется ввести мораторий на отключение потребителей, которые не смогут оплатить свои счета.



Самое бедное население получит право на субсидию в размере 415 евро на период до декабря 2022 года, а затем – 540 евро на семью из двух человек (плюс 100 евро на каждого дополнительного члена семьи). Количество получателей субсидий будет увеличено по сравнению с существующим сейчас.



Правительство планирует увеличить пособие на детей и ввести единый проездной билет на общественный транспорт с ценой от 49 до 69 евро в месяц.



Федеральный министр финансов Кристиан Линднер заявил, что это было тяжелое решение, но пакет помощи должен предотвратить причинение критичного ущерба для Германии от роста цен.