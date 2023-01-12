Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Во встрече также принимал участие наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед, сообщает портал Group Fazza.
Как известно, штаб-квартира Telegram находится в Дубае. По информации прессы, сам Павел Дуров получил подданство ОАЭ в прошлом году.
محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد، يلتقي في قصر زعبيل بدبي، بافل دوروف، مؤسس منصة "تيليجرام" الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها. pic.twitter.com/IU791in6Aa— Group Fazza | قروب فزاع (@groupfazza) January 10, 2023