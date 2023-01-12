



Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.



Во встрече также принимал участие наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед, сообщает портал Group Fazza.



Как известно, штаб-квартира Telegram находится в Дубае. По информации прессы, сам Павел Дуров получил подданство ОАЭ в прошлом году.



