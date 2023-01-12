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Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
12.01.2023 00:23 Ольга Белозерова

Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Во встрече также принимал участие наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед, сообщает портал Group Fazza.

Как известно, штаб-квартира Telegram находится в Дубае. По информации прессы, сам Павел Дуров получил подданство ОАЭ в прошлом году. 

 

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