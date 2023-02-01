



Практические советы по выбору чехла для смартфона

Правильно подобранные защитные аксессуары для смартфона могут в разы продлить срок его жизни, сохранив корпус от царапин, а экран от трещин и критических повреждений. Учитывая стоимость самого устройства и ценник на эти аксессуары, пренебрегать ими точно не стоит. Но и первый попавшийся на глаза чехол тоже покупать не нужно. Руководствуйтесь практическими советами.



Для каждого смартфона – свой чехол



Например, если человек хочет похвастаться флагманской моделью, ему лучше обратить внимание на чехлы для iPhone 14, которые не будут отвлекать от «яблочного дизайна» и не скроют от взгляда, что перед вами последняя версия смартфона, а не 12-й или 13-й предшественник.

Речь не только о совместимости аксессуаров и конкретных моделей «умных телефонов», хотя и этот критерий, безусловно, важен. Чехол должен соответствовать привычкам и стилю пользователя.



Степень защиты – от минимальной до комплексной



Подумайте, что для вас важнее – быстрые маневры со смартфоном и удобство эксплуатации или полноценная защита устройства со всех сторон. Получить и то, и то не выйдет.



В первом случае выбирайте бамперы и накладки, а во втором – «книжки». Чехлы с повышенным уровнем защиты могут сохранить телефон от ударов, падений и влаги (в зависимости от модели аксессуара). Такие аксессуары будут уместны в том случае, если вы часто роняете телефон или ваша рабочая среда потенциально опасна для хрупкой техники.



К тому же, усиленные чехлы добавляют веса и толщины устройству. Поэтому, например, будет неразумным сначала искать супертонкую модель девайса, а потом утяжелять его громоздким чехлом.



А как же материал чехла?



Да, это тоже приоритетный критерий выбора. Никто не хочет, чтобы по итогу из-за неверного выбора материала чехол или не защитил бы от повреждений, или выцвел, растянулся, сам покрылся трещинами.



Прочный материал – это металл, но, как вы понимаете, у него есть свои «нюансы» вроде веса и непрозрачности корпуса. Такой же прочный и более легкий – карбон, но стоит он дороже.



Силикон или резина – самый популярный материал. Эти чехлы не скользят в руки, относительно неплохо гасят силу удара, но могут растягиваться со временем. Наконец, есть пластиковые аксессуары – они могут разбиться при ударе, не защитив смартфон, гладкий поликарбонат и пластик скользит в руке.

Тканевые чехлы – это, скорее, имитация защиты, выполняющая декоративную функцию. Зато стоят они недорого.



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