



Практически голая Бритни Спирс показала, как радуется разводу

Певица Бритни Спирс, получив в ходе бракоразводного процесса опеку над четырьмя собаками, показала, как радуется этой небольшой победе.



В Instagram она опубликовала видео с безумными плясками.



Знаменитость в одном лишь нижнем белье и сапогах устроила дикие танцы. Комментарии под постом она закрыла.



В частности, Бритни за один короткий ролик успела сменить три комплекта нижнего белья. Подобные пляски в трусах начали все чаще появляться в ее аккаунте, на который подписаны 42,1 млн человек.