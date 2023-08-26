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Практически голая Бритни Спирс показала, как радуется разводу
26.08.2023 22:01 Алина Груднева

Практически голая Бритни Спирс показала, как радуется разводу

Певица Бритни Спирс, получив в ходе бракоразводного процесса опеку над четырьмя собаками, показала, как радуется этой небольшой победе.

В Instagram она опубликовала видео с безумными плясками.

Знаменитость в одном лишь нижнем белье и сапогах устроила дикие танцы. Комментарии под постом она закрыла.

В частности, Бритни за один короткий ролик успела сменить три комплекта нижнего белья. Подобные пляски в трусах начали все чаще появляться в ее аккаунте, на который подписаны 42,1 млн человек.

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