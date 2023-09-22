



Пожилую пациентку ошибочно выписали и уложили в постель незнакомца

В британском городе Скегнесс пожилую пациентку по ошибке выписали из больницы, доставили ее в дом к незнакомцу и уложили в постель.



По данным британского таблоида The Sun, в больнице родственникам бабушки, которая находилась под воздействием морфина, сказали, что доставили ее домой.



Обнаружила 83-летнюю женщину в чужой постели семья другого пациента, проходящего лечение в этой же больнице. В итоге, бабушку доставили обратно в медучреждение.



"Это невероятно. А что, если они дадут моей маме неправильное лекарство? Я думал, что пациенты носят браслеты, поэтому такого не может быть", - возмутился ее сын.



В больнице "сердечно и искренне" извинились перед родственниками двух пациентов из-за "эпичной ошибки". Врачи пообещали провести проверку, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится.