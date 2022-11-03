



Появился полноценный трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды"

Появился полноценный трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды".



Первая часть фильма вышла еще в 2009 году и стала самой кассовой картиной в истории.



"Спустя более десяти лет после событий первого фильма начинается рассказ о семье Салли (Джейке, Нейтири и их детях), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга, битвы, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают", - говорится в описании к трейлеру.



Режиссером фильма выступает Джеймс Кэмерон.



