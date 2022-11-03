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Появился полноценный трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды"
03.11.2022 00:16 Ольга Белозерова

Появился полноценный трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды"

Появился полноценный трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды".

Первая часть фильма вышла еще в 2009 году и стала самой кассовой картиной в истории.

"Спустя более десяти лет после событий первого фильма начинается рассказ о семье Салли (Джейке, Нейтири и их детях), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга, битвы, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают", - говорится  в описании к трейлеру.

Режиссером фильма выступает Джеймс Кэмерон.

 

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