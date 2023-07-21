



Появились подробности последних минут жизни Джейн Биркин

Певица и актриса Джейн Биркин в вечер своей смерти впервые за последние два года осталась одна, сообщает Daily Mail.



В частности, 76-летняя звезда, которая вела "ожесточенную борьбу" с раком, хотела вернуться к нормальной жизни, а не находиться целыми днями в окружении сиделок, поэтому выразила желание провести субботний вечер в одиночестве.



Также незадолго до своей смерти она сказала, что хочет снова начать выступать и с нетерпением ждет своего следующего выступления в концертном зале Олимпия во французской столице.



"После инсульта в сентябре 2021 года ее семья и опекуны были рядом с ней днем и ночью. Несколько дней назад она снова начала ходить, и ее мотивировало перенесение выступления в Олимпии. Первый вечер в одиночестве оказался для нее последним. Она так решила", - заявили представители артистки.



Позже менеджер Биркин Оливье Глузман публиковал сообщение, в котором говорилось, что смерть наступила "по естественным причинам".



