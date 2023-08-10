



Появились первые фото Лады Дэнс после ДТП

В четверг, 10 августа, были опубликованы первые фото российской певицы Лады Дэнс после ДТП.



По данным росСМИ, она впервые сумела пообщаться с родственниками после аварии.



Уточняется, что она по-прежнему с трудом разговаривает. Тем не менее, медики озвучивают положительные прогнозы относительно ее восстановления.



Как известно, у Дэнс диагностированы многочисленные травмы и ушибы после аварии, а также сотрясение и черепно-мозговая травма.



"Мы не хотели публиковать эти фотографии. Я их увидел вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий", - сказал в комментарии "Super" директор певицы Сергей Пудовкин.