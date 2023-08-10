Появились новые данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
Выпавший из окна третьего этажа сын Михаила Ефремова выписан из больницы.
По данным российских СМИ, Николаю предстоит пройти длительную реабилитацию в специальном центре из-за полученных при падении травм.
"Состояние сына Михаила Ефремова врачи оценили как удовлетворительное и посчитали, что лечение может продолжаться амбулаторно", - сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник.
Уточняется, что первое время актеру придется передвигаться на костылях.