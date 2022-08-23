PowerCure Skin от международного бренда по уходу Ронит Рафаэль L. RAPHAEL GENEVE
Международный бренд по уходу за кожей Ронит Рафаэль L. RAPHAEL GENEVE отвечает за уход за кожей таких знаменитостей, как Шакиры, Брюса Уиллиса, Мегги Райан, Жюльет Бинош, принцесс из стран Персидского залива, а также многих известных израильских женщин таких как Галит Гутман и ее дочери, Далии Мазор, Сандры Саде и многих других.
GENEVE L. RAPHAEL запускает революцию в области домашних косметических процедур — PowerCure Skin — четыре набора для ухода за кожей для домашнего использования, которые сочетают в себе передовое технологическое оборудование с фото- и радиочастотной технологией и кратковременной электростимуляцией, а также знаменитыми уходовыми товарами бренда. Инновационная и передовая технология позволяет завершать процедуры в домашних условиях для получения заметных результатов с первого использования для всех типов кожи.
Новые наборы для ухода за кожей были впервые представлены в рамках Каннского кинофестиваля в мае прошлого года и получили значимое одобрение и восторженные отзывы многих СМИ по всему миру:
Hollywood Reporter:
https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/style/cannes-swiss-beauty-brand-l-raphael-sets-retail-expansion-debuts-powercure-skin-set-1235151788/
Forbes France:
https://www.forbes.fr/luxe/powercure-skin-la-nouvelle-innovation-a-domicile-signee-l-raphael-pour-une-routine-beaute-cinq-etoiles/
Ронит Рафаэль: «На протяжении всех лет нашей деятельности в сфере красоты и здоровья в Израиле и в мире мы всегда смотрим в будущее. Мы изучаем все, что является инновационным в этой области, и стремимся дать нашим клиентам лучшее. Наша команда исследователей и разработчиков постоянно работает над разработками, сочетающими науку с передовыми технологиями. Домашний уход является эффективным дополнением к процедурам в клинике и улучшает результаты ухода за кожей».
4 набора для домашнего ухода, которые специально адаптированы для разных типов кожи и сочетают в себе знаменитые средства по уходу L. RAPHAEL с использованием современного и технологичного девайса для домашнего ухода:
Домашний набор для борьбы с пигментацией и темными кругами вокруг глаз
В сочетании с продуктами L.Raphael серии proactive
Набор для домашнего ухода против старения — для увлажнения кожи и выработки коллагена.
В сочетании с продуктами L.Raphael серии proactive и Ultimate
Набор для домашнего ухода за здоровой кожей, стимулирует выработку коллагена и эластина.
В сочетании с продуктами серий Ultimate и Perfection от L.Raphael
Домашний набор для ухода за жирной и склонной к акне кожей
В сочетании с продуктами L. RAPHAEL серии mineral
Новое устройство PowerCure Skin было разработано в Швейцарии под руководством профессора Паоло Джакомони, имеющего более чем 40-летний опыт ухода за кожей. Джакомони основал Европейское общество фотобиологии и Европейскую сеть изучения биологии старения. В прошлом он был директором по исследованиям Estee Lauder, и его открытия в области биохимии привели к запуску ведущих продуктов бренда.
О PowerCure Skin — устройство сочетает в себе три технологии, которые помогают подтянуть кожу и значительно улучшить ее внешний вид за короткое время: радиочастотную технологию, светодиодные лучи и кратковременную электрическую стимуляцию.
Технология PowerCure Skin способствует эффективной абсорбции лечебных компонентов кожей, значительно повышая их эффективность. Процедуры с помощью устройства значительно уменьшают морщины, укрепляют кожу и убирают пигментные пятна, шрамы, прыщи и другие дефекты. Результаты являются долгосрочными и видимыми при использовании правильных продуктов по уходу.
Микротоки EMS — с годами электрическая проводимость нашей кожи ослабевает, а это процесс, который уменьшает упругость кожи и способствует образованию морщин, мешков под глазами и дряблости кожи. Технология микротоков в сочетании с продуктами L. RAPHAEL повышает мышечный тонус за счет улучшения естественной электропроводности и, таким образом, способствует обновлению мышечной ткани лица, а также делает кожу более упругой и гладкой.
Светодиодная технология — эта уникальная технология стимулирует кровоток, ускоряет клеточный метаболизм, расщепляет и выводит вредные вещества из кожи. Технология в сочетании с продуктами L.RAPHAEL оптимально подготавливает кожу к впитыванию активных ингредиентов и помогает ингредиентам проникать глубоко в кожу и оптимально выполнять свое действие именно там, где это необходимо.
В этой технологии используется свет трех цветов:
Красный — антивозрастной — длина волны от 630 нм до 830 нм. Эти волны проникают глубоко в кожу и стимулируют выработку коллагена и эластина.
Зеленый — противопигментный и омолаживающий — волны с длиной волны от 525 нм до 830 нм используются для лечения расширенных капилляров, дряблости кожи вокруг глаз и гиперпигментации.
Синий — против жирности и шрамов от угревой сыпи — волны, которые проникают в верхний слой кожи с длиной 430 нм и 450 нм и используются для уничтожения бактерий, вызывающих прыщи, улучшения внешнего вида кожи и предотвращения воспалений.
При ежедневном применении PowerCure Skin можно добиться улучшения кровообращения в коже и проникновения косметических средств в глубокие слои кожи при одновременном: глубоком очищении кожи, введении питательных веществ вглубь кожи, подтягивании кожи, придании свежего и сияющего вида, активизации выработки коллагена, осветлении пигментных пятен, уменьшении пор и регулировании жирности кожи.
Удобство домашнего использования – Ронит Рафаэль считает, что удобство использования так же важно, как и качество. Устройство было разработано для всех типов кожи. Девайс легкий и его можно легко брать с собой куда угодно, поэтому нет необходимости отказываться от ежедневной рутины по уходу, даже если вы находитесь вдали от дома. Уход с помощью аппарата PowerCure Skin можно проводить в любое время и в любом месте.
Для достижения максимального результата рекомендуется комбинировать продукты L.RAPHAEL по сериям и 4-этапному методу.
Устройство подходит для женщин, мужчин и подростков
Наборы PowerCure Skin можно приобрести в центрах «Ronit Raphael-Mada HaYofi» по всей стране и в новой сети Studio C.
Ориентировочная цена начинается от 2900 шекелей.
О Ронит Рафаэль: Ронит Рафаэль начала свою карьеру в области терапевтической эстетики около 35 лет назад и проложила путь для всей области и была источником вдохновения для многих. С тех пор она возглавляет область передовой эстетики в Израиле и занимается разработками и инновациями в области косметики и эстетики. Она занялась этим после того, как лично справилась с сильным химическим ожогом на лице, вызванным неудачным лечением шрамов от угревой сыпи. Поиск эстетических решений побудил ее создать впервые в Израиле организацию, которая объединяет области косметики и эстетической медицины под одной крышей.
Сегодня сеть «Ronit Raphael-Mada HaYofi» в Израиле имеет 13 филиалов по всей стране и более полумиллиона клиентов, и является крупнейшей и ведущей сетью эстетических салонов в Израиле. Её амбассадорами стали многие знаменитости, которые лечились и лечатся в центрах. Среди них: Галит Гутман, Далия Мазур, Рики Галь, Руби Порат Шувал, Юваль Каспин, Милли Авиталь, Моти Раиф Лимор Гольдштейн, Далия Мантвар и многие другие.
Центры «Ronit Raphael-Mada HaYofi» в Израиле и во всем мире объединяют лучшие технологии и ведущих врачей-специалистов и предлагают разнообразные технологические решения в области косметологии и передовой медицинской эстетики.