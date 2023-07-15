



Поток туристов из России в Израиль удвоился за первое полугодие

Израиль за первые шесть месяцев этого года посетили более 103 000 туристов из России, что вдвое превышает показатель первого полугодия 2022 года, но на треть меньше, чем в доковидном 2019 г. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на данные израильского министерства туризма.



Россия оказалась на пятой строчке среди стран, чьи жители чаще всего приезжают в Израиль в туристических целях. В число лидеров по турпотоку в эту страну вошли:

США – 559 800 туристов, +66% по сравнению с прошлым годом,

Франция – 134 000, +38%,

Великобритания – 113 000, +54%,

Германия – 110 000, +90%.

Всего Израиль посетили за этот период почти 2 миллиона туристов, что на 95% больше в годовом выражении и на 13% меньше, чем в 2019 году.



Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова также сообщила, что стоимость туров в Турцию для жителей России выросла на 20–70% по сравнению с доковидным периодом.