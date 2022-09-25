



Потеря контроля. Демонстранты захватили город: что сейчас происходит в Иране

По состоянию на сегодня крупнейшие с 2009 года протесты в Иране распространились на 80 городов. Даже несмотря на то, что власти ужесточили репрессии, в результате которых погибли десятки человек, арестованы известные активисты и журналисты. Доступ в интернет, особенно для мессенджеров и социальных сетей, до сих пор блокируется. В связи с этим новости из Ирана доходят с многочасовой задержкой.

A group of Iranian expatriates have gathered outside the @BBCNews headquarters in London to express their protest against @bbcpersian's policies regarding the coverage of Iran developments.

"BBC, Shame on You," the protesters were heard chanting.#IranProtests2022 pic.twitter.com/qlLZyj6bXV — Iran International English (@IranIntl_En) September 24, 2022

اعتراضات در ایران در آغاز هفته دوم هم ادامه یافته و شمار فزاینده کشته ها، زخمی ها و بازداشتی ها باعث خانه نشینی معترضان نشده. از ساعتی قبل، تصاویر اعتراضات امروز که در برخی جاها، همین حالا در جریان است، در فضای مجازی پخش شده. باران عباسی و گزارش تحولات دیشب و امروز: pic.twitter.com/aF5VrHZzwD — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 24, 2022

اعتراضات در ایران در آغاز هفته دوم هم ادامه یافته و شمار فزاینده کشته ها، زخمی ها و بازداشتی ها باعث خانه نشینی معترضان نشده. از ساعتی قبل، تصاویر اعتراضات امروز که در برخی جاها، همین حالا در جریان است، در فضای مجازی پخش شده. باران عباسی و گزارش تحولات دیشب و امروز: pic.twitter.com/aF5VrHZzwD — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 24, 2022

Can Iranians occupy the factory producing drones for Russia? Asking for a friend — Paul Massaro (@apmassaro3) September 24, 2022

Многотысячные акции недовольных жесткими правилами и экономической разрухой продолжаются несколько дней подряд. Протестующие требуют положить конец правлению Исламской Республики.Во многих городах силы безопасности открывают огонь по толпам. В частности, в Тегеране силовики стреляли прямо по окнам на бульваре Фердоус, а в городе Рашт - забрасывали гранаты со слезоточивым газом прямо в квартиры.Западные аналитики сходятся во мнении, что смерть 22-летней девушки Махсы Амини стала лишь катализатором народного гнева. Напомним, студентка умерла после жесткого задержания полицией нравов из-за того, что якобы неправильно носила хиджаб. Ее доставили в "центр перевоспитания женщин", где она, вероятно, после избиения потеряла сознание и до самой смерти находилась в коме.Массовые протесты начались в день ее похорон, 22 сентября. Предполагается, что случай с Амини стал своего рода последней каплей, и тысячи молодых иранцев в ответ на репрессии вышли на улицы. Помимо этого, они жалуются на повальную коррупцию, провал в экономической политике и борьбе с COVID-19, а также политические преследования. Проблемы сохранились при нынешнем ультраконсервативном президента Ибрахиме Раиси, который пришел к власти в прошлом году.Накануне протестующие захватили небольшой курдский город Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. Иранские силы безопасности покинули его после нескольких дней ожесточенных боев."Со вчерашнего вечера Ошнавие находится под народным управлением. Освобождение имеет далеко идущие последствия для других городов", - заявил в интервью NYT местный чиновник Хусейн Язданпана.Редактор новостного сайта NNS Roj Аммар Голи, который является иранским курдом и проживает в Германии, поддерживает контакты с Ошнавие, где проживает 40 000 этнических курдов. По его словам, жители установили блокпосты на въезде в город.Twitter уже заполнили видео того, как по улицам Ошнавие ходят толпы людей, скандирующих "Свободу!".Также сообщается, что в этот район были переброшены армейский батальон и подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чтобы вернуть контроль над захваченным городом."Мы ждем, что прольется кровь. Ситуация крайне напряженная", - добавил Голи.Протесты в Иране набрали настолько сильные обороты, что официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро пошутил в Twitter насчет того, не могут ли демонстранты захватить завод по производству боевых беспилотников для России. Отметим, факты их применения в войне против Украины уже подтверждены, в связи с чем Киев выгнал иранского посла из страны.