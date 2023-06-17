



Потери РФ в войне: Украина называет более 200 тыс., Россия - чуть больше 25 тыс.

Журналисты издания "Медиазона" и русской службы британской медиакомпании ВВС, а также волонтеры подсчитали, что на войне в Украине погибли 25 528 россиян.



"СМИ ведут подсчеты российских потерь на основе официальных сообщений властей, рассказов и постов в соцсетях родственников, фотографий могил и новостей. Почти 10% погибших (2498 человек) - это мобилизованные. СМИ также подтвердили гибель 2531 добровольца и 4721 заключенного - сама крупная категория среди всех потерь", - сообщает Deutsche Welle.



Отмечается, что к 16 июня подтвердилась гибель более 2150 офицеров российской армии и других силовых структур. 251 из них - в звании от подполковника и выше. Больше всего погибших из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.



По версии Генштаба Украины, по состоянию на 16 июня российская армия потеряла убитыми 218 500 человек. Минобороны России не сообщает о потерях личного состава.



Как сообщал Mignews.ua, Украина перехватывает инициативу на поле боя.