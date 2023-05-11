



Постыдные "соболезнования" Мейрав Михаэли Йоаву Галанту



Сегодня стало известно, что Фрума, мать министра обороны Йоава Галанта скончался в возрасте 88 лет.



Депутат Мейрав Михаэли, председатель партии Авода сочла необходимым внести в некролог матери министра обороны политическое содержание.



Михаэли сообщила своим поклонникам: “Мы не забудем, как она поддерживала его и поддержала его решение показать красную карточку правительству за правовые реформы. Сильная женщина с ценностями. Да будет благословенна ее память".



Пользователи сети, как правые, так и левые, были, мягко говоря, удивлены таким странным соболезнованием и призвали его удалить.

