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Постыдные "соболезнования" Мейрав Михаэли Йоаву Галанту
11.05.2023 11:58 Аркадий Бочаровский

Постыдные "соболезнования" Мейрав Михаэли Йоаву Галанту


Сегодня стало известно, что Фрума, мать  министра обороны Йоава Галанта скончался в возрасте 88 лет.

Депутат Мейрав Михаэли, председатель партии Авода сочла необходимым внести в  некролог матери министра обороны политическое содержание. 

Михаэли сообщила своим поклонникам: “Мы не забудем, как она поддерживала его и поддержала его решение показать  красную карточку правительству за правовые реформы. Сильная женщина с ценностями. Да будет благословенна ее память".

Пользователи сети, как правые, так и левые, были, мягко говоря, удивлены таким странным соболезнованием и призвали его удалить.
 

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