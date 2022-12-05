



Посол США примет участие в гей-параде в Иерусалиме

Посол США в Израиле Том Найдс появился на радио Галей ЦАХАЛ и обсудил правительство, которое формируется во главе с Биньямином Нетаниягу.



"Я провел много часов с Нетаниягу, я уверен, что он сделает все необходимое, чтобы избежать кризиса с палестинцами. Мы будем работать с этим правительством и позаботимся о том, чтобы ситуация на местах оставалась спокойной", - сказал дипломат.



Также американский посол прокомментировал обещания лидера партии "Ноам" Ави Маоза отменить гей-парад в Иерусалиме.



"Мы позаботимся о том, чтобы права ЛГБТ были соблюдены. В этом году я участвовал в парадах гордости в Иерусалиме и в Тель-Авиве и буду участвовать в следующем году", - сказал Том Найдс.